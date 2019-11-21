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كوادرادو يمدد عقده مع يوفنتوس لغاية 2022

الرياضة

كوادرادو يمدد عقده مع يوفنتوس لغاية 2022
AFP JAVIER SORIANO
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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، تجديد عقد نجمه الكولومبي خوان كوادرادو لغاية عام 2022.

وأكد الموقع الرسمي للسيدة العجوز، بأن كوادرادو مدد علاقته مع النادي بعدما وقع على عقد جديد يمتد حتى صيف 2022.

وأشار موقع يوفنتوس، إلى أن كوادرادو انتقل إلى تورينو في موسم 2015-2016، ومنذ ذلك الوقت أحرز 15 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة لزملائه.

وساهم النجم الكولومبي في فوز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي 4 مرات وكأس إيطاليا 3 مرات.

ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، متفوقا على إنتر ميلان الوصيف بنقطة واحدة.

المصدر: وكالات

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