كوادرادو يمدد عقده مع يوفنتوس لغاية 2022

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، تجديد عقد نجمه الكولومبي خوان كوادرادو لغاية عام 2022.

وأكد الموقع الرسمي للسيدة العجوز، بأن كوادرادو مدد علاقته مع النادي بعدما وقع على عقد جديد يمتد حتى صيف 2022.

وأشار موقع يوفنتوس، إلى أن كوادرادو انتقل إلى تورينو في موسم 2015-2016، ومنذ ذلك الوقت أحرز 15 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة لزملائه.

وساهم النجم الكولومبي في فوز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي 4 مرات وكأس إيطاليا 3 مرات.

"I am very happy with what I have done at Juventus" ❤️



📺Watch @Cuadrado's exclusive interview after his contract renewal! https://t.co/lj1DAlVWnk#Panita2022pic.twitter.com/E7duo8XutU — JuventusFC (@juventusfcen) November 21, 2019

ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، متفوقا على إنتر ميلان الوصيف بنقطة واحدة.

المصدر: وكالات