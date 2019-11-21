كوادرادو يمدد عقده مع يوفنتوس لغاية 2022
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، تجديد عقد نجمه الكولومبي خوان كوادرادو لغاية عام 2022.
وأكد الموقع الرسمي للسيدة العجوز، بأن كوادرادو مدد علاقته مع النادي بعدما وقع على عقد جديد يمتد حتى صيف 2022.
A ⚫️ & ⚪️ story that will continue until 2022! ❤️— JuventusFC (@juventusfcen) November 21, 2019
📸Gallery ➡️ https://t.co/5XvLR7yW1x#Panita2022pic.twitter.com/gv2vAOz6zK
وأشار موقع يوفنتوس، إلى أن كوادرادو انتقل إلى تورينو في موسم 2015-2016، ومنذ ذلك الوقت أحرز 15 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة لزملائه.
وساهم النجم الكولومبي في فوز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي 4 مرات وكأس إيطاليا 3 مرات.
"I am very happy with what I have done at Juventus" ❤️— JuventusFC (@juventusfcen) November 21, 2019
📺Watch @Cuadrado's exclusive interview after his contract renewal! https://t.co/lj1DAlVWnk#Panita2022pic.twitter.com/E7duo8XutU
✍️ OFFICIAL ⎮@Cuadrado has penned in a contract extension with Juventus until 2022! ⚪️⚫️— JuventusFC (@juventusfcen) November 21, 2019
➡️ https://t.co/fml649d2Bd#Panita2022pic.twitter.com/GR5e6j3uq2
ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، متفوقا على إنتر ميلان الوصيف بنقطة واحدة.
المصدر: وكالات