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مورينيو مدربا لتوتنهام الإنجليزي خلفا لبوكيتينو

الرياضة

مورينيو مدربا لتوتنهام الإنجليزي خلفا لبوكيتينو
Reuters Andrew Yates
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أعلن توتنهام رسميا منذ قليل، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، بات مدربه الجديد، بعقد يمتد حتى عام 2023.

ونشر توتنهام بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وحساباته الشخصية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أكد فيه تعيين مورينيو.

وكان النادي اللندني قد أعلن إقالة المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، أمس الثلاثاء، بسبب تراجع النتائج، بعد 5 مواسم ونصف من تولي المدرب الأرجنتيني مهمة تدريب النادي اللندني.
وأشارت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إلى أنه تم الاتصال بمورينيو، مساء أمس، لمعرفة موقفه من خلافة بوكيتينو.
وأوضحت أن مسؤولي توتنهام قضوا الليل بأكمله، في محادثات مع مورينيو حول تفاصيل العقد. 

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وفي حديثه عن تعيينه، قال مورينيو: "أنا متحمس للانضمام إلى النادي العريق وإلىهؤلاء الداعمين المتحمسين، العمل مع الفريق والنادي يثيرني، وتدريب هؤلاء اللاعبين هو ما جذبني "، نقلا عن الموقع الرسمي لتوتنهام.

ويسعى مورينيو بأن يصبح أول مدير فني، يحقق بطولات كبرى مع 3 أندية إنجليزية مختلفة، بعدما سبق له تدريب تشيلسي ومانشستر يونايتد.

يذكر أن توتنهام يقبع بالمركز 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة من 12 مباراة.

المصدر: tottenhamhotspur.com

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