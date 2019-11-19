توتنهام هوتسبير يقيل مدربه بوكيتينو

أعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من منصبه، بسبب البداية السيئة للفريق اللندني في "البريمير ليغ".

وأصدر توتنهام صاحب المركز الـ 14 في الدوري المحلي بيانا جاء فيه: "يعلن النادي الاستغناء عن خدمات المدرب ماوريسيو بوكيتينو وجهازه الفني المؤلف من خيسوس بيريز، ميغيل داغوستينو وأنطوني خيمينيز".

وأضاف البيان: "النتائج المحلية في نهاية الموسم الماضي ومطلع الموسم الحالي كانت مخيبة جدا".

Club statement — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 19, 2019

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وحقق توتنهام الفوز 3 مرات فقط في آخر 12 مباراة الموسم الفائت، ومثلها في 12 مباراة منذ مطلع الموسم الحالي.

واتخذ توتنهام هذا القرار بعد 5 مواسم قضاها بوكيتينو في القيادة الفنية للفريق.

وقاد بوكيتينو "السبيرز"، إلى الدخول ضمن المراكز الأربعة الأولى، في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال 4 من مواسمه الـ 5 مع النادي اللندني.

كما تأهل توتنهام تحت قيادة بوكوتينيو للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، قبل الخسارة أمام ليفربول بهدفين نظيفين.

وتردد اسم بوكيتينو لتدريب ريال مدريد الاسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في الأشهر الأخيرة وبايرن ميونيخ الألماني مؤخرا بعد إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش وتعيين هانزي فليك مدربا موقتا.

أما بالنسبة الى خليفة بوكيتينو في توتنهام، فقد برز في الآونة الأخيرة اسم البرتغالي جوزيه مورينيو.

المصدر: وكالات