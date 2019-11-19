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يوفنتوس يجدد عقد بونوتشي لغاية 2024

الرياضة

يوفنتوس يجدد عقد بونوتشي لغاية 2024
AFP Marco BERTORELLO
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مدد نادي يوفنتوس الإيطالي حامل لقب الدوري المحلي في المواسم الثمانية الماضية، اليوم الثلاثاء، عقد مدافعه الدولي ليوناردو بونوتشي، لعام إضافي، ليمتد بذلك حتى نهاية موسم 2024.

وقال النادي في بيان له: "إنها قصة طويلة، تلك التي تربط ليوناردو بونوتشي مع يوفنتوس، إنها قصة ستستمر في التطور حتى عام 2024، بعد أن جدد رسميا عقده مع النادي".

وأشار البيان إلى أن بونوتشي البالغ 32 عاما هو المدافع الوحيد الذي سجل هدفا واحدا على الأقل في المواسم السبعة الأخيرة من دوري الإيطالي، علما أن رصيده التهديفي مع "السيدة العجوز" يبلغ 17 هدفا.

ودافع بونوتشي عن ألوان يوفنتوس في 376 مباراة، منذ عام 2010، علما أنه انتقل لموسم واحد لميلان (2017-2018).

وساهم المدافع الصلب في فوز فريقه في 14 لقبا بينها 7 في الدوري المحلي.

ولعب بونوتشي في جميع دقائق مباريات فريقه الـ 12 في الموسم الحالي للدوري الذي يتصدره يوفنتوس برصيد 32 نقطة.

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وحمل بونوتشي في الموسم الحالي شارة قائد الفريق بعدما تعرض القائد الأصيل وزميله القديم في خط الدفاع جورجيو كيليني للإصابة.

المصدر: أ ف ب

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