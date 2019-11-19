يوفنتوس يجدد عقد بونوتشي لغاية 2024
مدد نادي يوفنتوس الإيطالي حامل لقب الدوري المحلي في المواسم الثمانية الماضية، اليوم الثلاثاء، عقد مدافعه الدولي ليوناردو بونوتشي، لعام إضافي، ليمتد بذلك حتى نهاية موسم 2024.
وقال النادي في بيان له: "إنها قصة طويلة، تلك التي تربط ليوناردو بونوتشي مع يوفنتوس، إنها قصة ستستمر في التطور حتى عام 2024، بعد أن جدد رسميا عقده مع النادي".
OFFICIAL ✍ | @bonucci_leo19 a Bianconero until 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣!— JuventusFC (@juventusfcen) November 19, 2019
🗞 https://t.co/HoW9l6MfT3#Leo2024pic.twitter.com/HOdEDj9l51
وأشار البيان إلى أن بونوتشي البالغ 32 عاما هو المدافع الوحيد الذي سجل هدفا واحدا على الأقل في المواسم السبعة الأخيرة من دوري الإيطالي، علما أن رصيده التهديفي مع "السيدة العجوز" يبلغ 17 هدفا.
ودافع بونوتشي عن ألوان يوفنتوس في 376 مباراة، منذ عام 2010، علما أنه انتقل لموسم واحد لميلان (2017-2018).
وساهم المدافع الصلب في فوز فريقه في 14 لقبا بينها 7 في الدوري المحلي.
ولعب بونوتشي في جميع دقائق مباريات فريقه الـ 12 في الموسم الحالي للدوري الذي يتصدره يوفنتوس برصيد 32 نقطة.
🗞 مزيد من التفاصيل 👈 https://t.co/fB7u7h5lkU#Leo2024— JuventusFC (@Juventusfcar) November 19, 2019
وحمل بونوتشي في الموسم الحالي شارة قائد الفريق بعدما تعرض القائد الأصيل وزميله القديم في خط الدفاع جورجيو كيليني للإصابة.
المصدر: أ ف ب