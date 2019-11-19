شاهد.. ركلة جزاء تنقذ قطر من مصيدة أفغانستان

حقق المنتخب القطري فوزا ثمينا على نظيره الأفغاني 1-0 بالمباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى "كأس العالم 2022" و"كأس آسيا 2023".

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 من ركلة جزاء نفذها بنجاح أكرم حسن عفيف.

كما أنقذ الحارس القطري سعيد الشيب منتخب بلاده من هدف محقق عندما تصدى لركلة جزاء في الدقيقة 29 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، عزز منتخب قطر رصيده في صدارة المجموعة الخامسة بـ 13 نقطة، فيما توقف رصيد المنتخب الأفغاني عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وينافس المنتخب القطري في هذه التصفيات فقط على بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023، من أجل الدفاع عن اللقب، الذي حققه للمرة الأولى في تاريخه هذا العام، كونه ضمن مشاركته في نهائيات بطولة كأس العالم 2022، بصفته مستضيف المونديال.

المصدر: وكالات