شاهد.. ركلة جزاء تنقذ قطر من مصيدة أفغانستان
حقق المنتخب القطري فوزا ثمينا على نظيره الأفغاني 1-0 بالمباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى "كأس العالم 2022" و"كأس آسيا 2023".
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 من ركلة جزاء نفذها بنجاح أكرم حسن عفيف.
فيديو : هدف المباراة : #منتخبنا_الوطني 1 - 0 #أفغانستان ... تصفيات مونديال #قطر2022 و #كأس_آسيا 2023 pic.twitter.com/O0Rs5ZpgJk— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 19, 2019
كما أنقذ الحارس القطري سعيد الشيب منتخب بلاده من هدف محقق عندما تصدى لركلة جزاء في الدقيقة 29 من عمر اللقاء.
فيديو .. سعد الشيب حارس #منتخبنا_الوطني يتصدى لركلة جزاء لمنتخب #افغانستان في الدقيقة 29 .. تصيفات مونديال #قطر2022 و #كأس_آسيا 2023 .. #كلنا_قطرpic.twitter.com/uAoX0siuzJ— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 19, 2019
وبهذا الفوز، عزز منتخب قطر رصيده في صدارة المجموعة الخامسة بـ 13 نقطة، فيما توقف رصيد المنتخب الأفغاني عند 4 نقاط في المركز الثالث.
وينافس المنتخب القطري في هذه التصفيات فقط على بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023، من أجل الدفاع عن اللقب، الذي حققه للمرة الأولى في تاريخه هذا العام، كونه ضمن مشاركته في نهائيات بطولة كأس العالم 2022، بصفته مستضيف المونديال.
المصدر: وكالات