كأس ديفيز.. حاملة اللقب تسقط على يد روسيا

انطلقت الحلة الجديدة من مسابقة كأس ديفيز لمنتخبات التنس، يوم الاثنين، في مدريد بسقوط كرواتيا، حاملة اللقب، على يد روسيا في افتتاح منافسات المجموعة الثانية.

وروسيا التي تخوض المسابقة بدون نجمها المرهق بدنيا، دانييل مدفيديف، حققت انتصارا نظيفا على كرواتيا 3-0.

وضمن المنتخب الروسي الفوز بعد مباراتي الفردي، حيث تغلب، أندريه روبليف، على بورنا غويو 6-3 و6-3، وكارين خاتشانوف على بورنا تشوريتش بنتيجة 6-7 (4-7) و6-4 و6-4.

وأتبع خاتشانوف وروبليوف فوزهما بثالث في الزوجي على حساب إيفان دوديغ ونيكولا ميكتيتش 7-6 (7-3) و6-4.

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وتصدرت روسيا المجموعة الثانية التي تضم أيضا إسبانيا بقيادة رافائيل نادال، المصنف أولا عالميا.

وتقام كأس ديفيز بدءا من هذا العام على مدى أسبوع واحد، عوضا عن توزيع المباريات على 4 أسابيع، بمشاركة 18 منتخبا توزع على 6 مجموعات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة، إضافة إلى أفضل منتخبين حلا في المركز الثاني، إلى الأدوار الإقصائية (ربع نهائي، نصف نهائي، ونهائي).

كما اعتمد نظام الفوز بمجموعتين من أصل ثلاث، عوضا عن ثلاث من أصل خمس، وذلك تفاديا لإرهاق اللاعبين.

المصدر: "أ ف ب"