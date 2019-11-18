بطولة الماسترز للتنس.. تسيتسيباس يحرز أهم لقب في مسيرته (فيديو)

توج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الأحد، بلقب البطولة الختامية لموسم لاعبي التنس المحترفين في لندن، للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن فاز بصعوبة على النمساوي دومينيك ثيم في النهائي.

واحتاج الشاب اليوناني إلى ساعتين و35 دقيقة، قبل أن يحسم المواجهة لمصلحته بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 6-7 (6-8) و6-2 و7-6 (7-4).

وبات تسيتسيباس، البالغ 21 عاما، أصغر لاعب يتوج باللقب منذ أن نجح في ذلك الأسترالي ليتون هويت عام 2001، بعمر العشرين.

كما أن تسيتسيباس بات اللاعب اليوناني الأول الذي يقف على منصات التتويج في ملاعب (O2 Arena).



وأضاف اللاعب الشاب رابع ألقاب مسيرته إجمالا، الثالث هذا العام، وهو اللقب الأكبر في مسيرته حتى الآن.

THE NEW KING OF LONDON 👑



🇬🇷 @StefTsitsipas becomes the first Greek player to win the #NittoATPFinals 🙌



🎥: @TennisTVpic.twitter.com/vgqwdbfQiS — ATP Tour (@atptour) November 17, 2019

وتعد هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي تشهد فيها البطولة تتويج بطل جديد بعد البريطاني أندي موراي 2016، والبلغاري غريغور ديميتروف 2017، والألماني ألكسندر زفيريف 2018.

ويعتبر تسيتسيباس أحد أفراد الجيل الجديد، إلى جانب الروسي دانييل مدفيديف الفائز بلقبين في دورات الماسترز هذا العام وبلغ نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز وخسر أمام نادال، بالإضافة إلى زفيريف الفائز ببطولة الماسترز الختامية العام الماضي.

ويرشح النقاد هذا الثلاثي لخلافة أساطير اللعبة فيدرر ونادال ودجوكوفيتش في السنوات القادمة.

المصدر: وكالات