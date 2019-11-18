رونالدو يثير الجدل.. هل سرق هدفا؟ (فيديو)

أثار الهدف الذي أحرزه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم الأحد، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو2020" الشك حيال لحاقه بالكرة قبل تجاوزها خط المرمى.

وكان المنتخب البرتغالي قد ضمن التأهل إلى نهائيات "يورو2020"، إثر فوزه على منتخب لوكسمبورغ 2-0، وذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين على أرضية ملعب "خوسي بارثيل".

وسجل نجم يوفنتوس الهدف الثاني لمنتخب بلاده قبل 4 دقائق على صافرة النهاية، إثر عرضية من برناردو سيلفا ومحاولة تسديد من البديل ديوغو غوتا الذي واجه الحارس أنطوني موريس، لكن رونالدو كان في المكان والزمان المناسب لضمان دخول الكرة في الشباك.

When Aaron Ramsey did this the other week to Ronaldo, I don't remember these kinda tweets. https://t.co/4rxIuj3NI4 — Adam McKola (@AdamMcKola) November 17, 2019

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعقد مقارنات وربط انتزاع رونالدو للهدف من مواطنه غوتا، بما فعله آرون رامزي زميله في اليوفي خلال مباراة لوكوموتيف موسكو ويوفنتوس بالجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

Ronaldo knows all about goal theft 🔄 pic.twitter.com/iyOTDVP85D — B/R Football (@brfootball) November 17, 2019

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وكان رامزي قد خطف هدفا من الدون، بعدما سدد رونالدو ركلة حرة كانت في طريقها للشباك، لكن رامسي لمس الكرة ليتم احتساب الهدف بعد ذلك لصالح الويلزي.

ورفع برازيليو أوروبا (منتخب البرتغال)، رصيدهم إلى 17 نقطة، واحتلوا وصافة المجموعة الثانية، ليرافقوا نظرائهم في المنتخب الأوكراني متصدر المجموعة، برصيد 20 نقطة، إلى نهائيات "يورو 2020.

المصدر:sports.ru