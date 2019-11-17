وصلت بعثة المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم إلى تل أبيب، بعد زيارة إلى السعودية، خاض خلالها "راقصو التانغو" مباراة "سوبر كلاسيكو" ضد الغريم التقليدي البرازيلي (1-0)، يوم الجمعة الماضي.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحظة وصول قائد "التانغو" وزملائه إلى إسرائيل على متن طائرة أردنية.

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وسيخوض منتخب الأرجنتين مباراة دولية ودية مع نظيره الأوروغوياني، غدا الاثنين، على ملعب "بلومفيلد" في تل أبيب.

المصدر: وكالات