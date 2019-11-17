ميسي يصل من الرياض إلى تل أبيب على متن طائرة أردنية (فيديو)
ynet.co.il
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وصلت بعثة المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم إلى تل أبيب، بعد زيارة إلى السعودية، خاض خلالها "راقصو التانغو" مباراة "سوبر كلاسيكو" ضد الغريم التقليدي البرازيلي (1-0)، يوم الجمعة الماضي.
وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحظة وصول قائد "التانغو" وزملائه إلى إسرائيل على متن طائرة أردنية.
وسيخوض منتخب الأرجنتين مباراة دولية ودية مع نظيره الأوروغوياني، غدا الاثنين، على ملعب "بلومفيلد" في تل أبيب.
المصدر: وكالات
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