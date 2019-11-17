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آل الشيخ: ميسي لم يجد شيئا يوقع عليه جعله يوقع على ثوبهَ!

الرياضة

آل الشيخ: ميسي لم يجد شيئا يوقع عليه جعله يوقع على ثوبهَ!
AFP
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كشف رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، عن موقف طريف حدث مع أحد العاملين في الفندق الذي أقام فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في العاصمة الرياض.

ونشر آل الشيخ صورة لأحد الموظفين وعلق عليها: "من منسوبي الفندق الذي نزل فيه ميسي لم يجد شيئا يوقع عليه خلاه يوقع على ثوبه...".

يذكر أن تركي آل الشيخ استضاف، ليونيل ميسي، في منزله خلال وجوده مع منتخب الأرجنتين في السعودية لمواجهة البرازيل.

ووجه ميسي رسالة لصديقه السعودي بعد المباراة، عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "سعيد جدا بالعودة إلى الرياض، أتطلع للعودة مرة أخرى، شكرا تركي آل الشيخ وموسم الرياض على الأمسية الرائعة".

واستضافت السعودية مباراة "السوبر كلاسيكو" الدولية الودية بكرة القدم بين الغريمين التقليديين البرازيلي والأرجنتيني، في العاصمة الرياض، وانتهت بفوز منتخب "التانغو" على "راقصي السامبا" بهدف وحيد سجله ليونيل، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، يوم الجمعة الماضي.

المصدر: وكالات 

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