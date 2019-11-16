دار حوار طريف بين النجم المصري، محمد صلاح، وناشئات ناديه ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، تحت 9 سنين، في برنامج "كوب كيدز"، حول مواضيع مختلفة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو حول الحوار، كما نشر النجم المصري مقطعا منه أيضا عبر حسابه.

How much Scouse slang does Mo know? What is his best advice? 🤔 @MoSalah gets quizzed by #LFC U9s, with some UNMISSABLE responses 😂



Difficult Questions, presented by @Joie_Baby. pic.twitter.com/xIYNSC3kSS — Liverpool FC (@LFC) 15 ноября 2019 г.

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وأجاب محمد صلاح نجم "الريدز" ومنتخب "الفراعنة" عن أسئلة مختلفة مسلية وطريفة، وأخرى محرجة بعض الشيء، أثناء الحوار، منها اختبار من جانب ناشئات فريق ليفربول حول بعض الكلمات "العامية" التي يستخدمها سكان المدينة، حيث اعترف "مو" بحاجته لتحسين لغته الإنجليزية بعد أن عانى من عدم فهم بعض الكلمات.

وكشف النجم المصري بأن لديه قطتين في منزله هما "بوس وسكراب"، موضحا أن ابنته مكة هي من قامت باختيار الاسمين، وتحدث عن سعادته من تفاعل جماهير "آنفيلد" مع مكة، لحظة تسجيلها الأهداف في ختام الموسم السابق.

كما تطرق الحوار لتعليق صلاح على أرقامه في لعبة "فيفا"، حيث أكد رضاه عن رقمه في قوة التسديد وعدم رضاه عن رقمه في التمرير.

وشهد اللقاء بين صلاح وفتيات النادي العديد من المواقف الطريفة، مثل تمرير الكرة من بين قدميه من الخلف في "مقلب" وغفلة منه، وانتهى الحوار بطلب من الفتيات بلمس شعر محمد صلاح، الذي رحب ضاحكا بالطلب.

المصدر: وكالات