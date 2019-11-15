"الفرعون" صلاح يلتقي فتيات ليفربول (صور)
AFP FRANÇOIS WALSCHAERTS
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التقى اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مع عدد من الفتيات الصغار يرتدين قميص "الريدز".
ونشر صلاح الصور اليوم الجمعة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيطرت أجواء المرح والفرح على جلسته مع معجباته الصغيرات، واللواتي على الأغلب ينتمين لفريق الفئات العمرية الصغيرة في "الريدز".
November 15, 2019
يذكر أن صلاح يخضع لبرنامج علاجي للتعافي من إصابة في الكاحل، حرمته من المشاركة مع منتخب بلاده أمام كينيا وجزر القمر، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.
المصدر: تويتر
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