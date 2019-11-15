التقى اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مع عدد من الفتيات الصغار يرتدين قميص "الريدز".

ونشر صلاح الصور اليوم الجمعة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيطرت أجواء المرح والفرح على جلسته مع معجباته الصغيرات، واللواتي على الأغلب ينتمين لفريق الفئات العمرية الصغيرة في "الريدز".

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يذكر أن صلاح يخضع لبرنامج علاجي للتعافي من إصابة في الكاحل، حرمته من المشاركة مع منتخب بلاده أمام كينيا وجزر القمر، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

المصدر: تويتر