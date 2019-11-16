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المنتخب الإيطالي يحقق رقما تاريخيا فريدا

الرياضة

المنتخب الإيطالي يحقق رقما تاريخيا فريدا
AFP ELVIS BARUKCIC
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حقق المنتخب الإيطالي فوزا عريضا على مضيفه منتخب البوسنة والهرسك، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، أمس الجمعة، لحساب التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المنتخب الإيطالي حقق الفوز في 10 مباريات متتالية، لأول مرة في تاريخه. 

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وكسر "الآزوري" سلسلة انتصاراته المتتالية التي سجلها بين عامى 1938 و1939 والتي بلغت تسعة.

وعزز المنتخب الإيطالي، الذي كان قد حسم تأهله في وقت سابق، صدارته لجدول ترتيب المجموعة العاشرة، برصيد 27 نقطة (العلامة الكاملة)، فيما تجمد رصيد البوسنة عند 10 نقاط، في المركز الرابع.

المصدر: وكالات

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