المنتخب الإيطالي يحقق رقما تاريخيا فريدا

حقق المنتخب الإيطالي فوزا عريضا على مضيفه منتخب البوسنة والهرسك، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، أمس الجمعة، لحساب التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المنتخب الإيطالي حقق الفوز في 10 مباريات متتالية، لأول مرة في تاريخه.

Italia alcanza su récord de triunfos seguidos al ganar a Bosnia y mantiene su pleno rumbo a la Euro https://t.co/wuYukUPMhu#Euro2020pic.twitter.com/WJUsJkaWP4 — Fútbol Internacional (@MarcaFutbolint) November 15, 2019

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وكسر "الآزوري" سلسلة انتصاراته المتتالية التي سجلها بين عامى 1938 و1939 والتي بلغت تسعة.

وعزز المنتخب الإيطالي، الذي كان قد حسم تأهله في وقت سابق، صدارته لجدول ترتيب المجموعة العاشرة، برصيد 27 نقطة (العلامة الكاملة)، فيما تجمد رصيد البوسنة عند 10 نقاط، في المركز الرابع.

المصدر: وكالات