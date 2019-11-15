رونالدو يلمع في ليلة استثنائية (فيديو)

لمع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة منتخب بلاده أمام ضيفه الليتواني (6-0) التي جمعتهما ضمن الجولة قبل الأخيرة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وتألق رونالدو "صاروخ ماديرا" بشكل لافت في المباراة، بعد أدائه المتواضع مع فريقه يوفنتوس في آخر مباراتين واستيائه من المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، الذي استبدله فيهما.

وعزز النجم البرتغالي عددا من أرقامه القياسية في إطار هذه البطولة وخارجها، بعد أن أحرز نصف عدد أهداف بلاده في مرمى ليتوانيا، أي ثلاثة أهداف من أصل ستة، ليصل إلى الـ "هاتريك" رقم 55 في مسيرته الكروية سواء مع المنتخب أو الأندية، بواقع: 44 مع ريال مدريد، و9 مع البرتغال، و"هاتريك" واحد مع مانشستر يونايتد وآخر مع يوفنتوس، مبتعدا بفارق 3 "هاتريك" عن وصيفه ومنافسه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل 52 ثلاثية.

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وفيما يلي بعض أرقام رونالدو في تلك الليلة الاستثنائية بالنسبة له:

- عزز رونالدو رقمه القياسي كأكثر لاعب سجل أهدافا في تصفيات أمم أوروبا، بعد أن رفع رصيده إلى 30 هدفا في 34 مباراة.

- أحرز الدون 32 هدفا خلال السنة الميلادية الجارية، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 30 هدفا أو أكثر للعام الـ 13 على التوالي (منذ 2007 حتى 2019)، خلف أسطورة الكرة البرازيلية بيليه.

- يفصل رونالدو هدفان فقط عن دخول نادي المئة مع منتخب البرتغال، حيث سجل حتى الآن 98 هدفا في 163 مباراة دولية.

- جاءت أهداف "صاروخ ماديرا" الـ 98 مع البرتغال، في شباك 40 منتخبا مختلفا.

- أصبح رونالدو على بعد 11 هدفا فقط من معادلة الرقم القياسي للنجم الإيراني علي دائي، كأكثر اللاعبين تهديفا في تاريخ المنتخبات برصيد 109 أهداف في 149 مباراة.

- رفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 705 أهداف في مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخب، وصنع 214 هدفا حتى الآن.

- وصل إلى الـ "هاتريك" رقم 55 في مسيرته الكروية سواء مع المنتخب أو الأندية.

- سجل النجم البرتغالي "هاتريك" على أراضي 12 دولة مختلفة، وهي: ليتوانيا، البرتغال، إيطاليا، روسيا، إسبانيا، اليابان، أرمينيا، السويد، تركيا، إيرلندا الشمالية، هولندا وإنجلترا.

- أحرز الهداف التاريخي للبرتغال الـ "هاتريك" التاسع له مع منتخب بلاده، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في آخر 5 مباريات لعبها مع منتخب "برازيل أوروبا".

ولدى رونالدو فرصة ذهبية لتسجيل المزيد من الأهداف والأرقام القياسية، في مباراة الجولة الأخيرة للتصفيات أمام منتخب لوكسمبورغ المتواضع، وقيادة منتخب بلاده إلى نهائيات "يورو 2020" للدفاع عن لقبه القاري.

ويحتل منتخب البرتغال المركز الثاني في المجموعة الثانية (B)، برصيد 14 نقطة، ويكفيه الفوز بأي نتيجة ليضمن بلوغه نهائيات "يورو 2020"، بغض النظر عن نتيجة مباراة منافسه على البطاقة الثانية، منتخب صربيا الثالث برصيد 13 نقطة.

بينما يتصدر منتخب أوكرانيا قائمة هذه المجموعة، برصيد 19 نقطة (7 مباريات)، وضمن تأهله إلى نهائيات "يورو 2020" في الجولة الماضية، عقب فوزه على البرتغال بالذات بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات