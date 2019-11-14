تعرف على نتائج قرعة كأس الخليج في قطر

سحبت اليوم الخميس في العاصمة القطرية قرعة النسخة الـ 24 من كأس الخليج المقرر أن تحتضنها الدوحة في الفترة بين 26 نوفمبر الجاري و8 ديسمبر المقبل.

وأسفرت القرعة عن النتائج التالية:

المجموعة الأولى: قطر صاحبة الأرض، الإمارات، اليمن والعراق.

المجموعة الثانية: السعودية، الكويت، البحرين ومنتخب عمان حامل لقب النسخة الماضية.

عاجل: قرعة #خليجي24.. المجموعة الأولى: قطر - الامارات - العراق - اليمن.. المجموعة الثانية: عمان - السعودية - الكويت - البحرين pic.twitter.com/QKVNlY6D18 — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 14, 2019

وتم تأجيل البطولة ليومين لتفادي انطلاقها يوم 24 من الشهر الجاري، يوم إياب الدور النهائي من دوري أبطال آسيا، حيث يخوض الهلال السعودي المباراة أمام أوراوا الياباني.

نتائج قرعة #خليجي24 🏆:

المجموعة الأولى :

قطر 🇶🇦

الإمارات 🇦🇪

اليمن 🇾🇪

العراق 🇮🇶

المجموعة الثانية :

عُمان 🇴🇲

السعودية 🇸🇦

الكويت 🇰🇼

البحرين 🇧🇭 — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) November 14, 2019

وكانت قرعة "خليجي 24" قد سحبت في الـ23 من أكتوبر الماضي بمشاركة 5 منتخبات فقط (قطر، العراق، الكويت، سلطنة عمان واليمن) لكن المكتب التنفيذي لكأس الخليج أعاد اليوم إجراء القرعة بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في البطولة الخليجية.

الجدول الزمني لمباريات #خليجي24 ⚽️

كونوا على موعد مع الإثارة والتحدي ، واستعدوا للمنافسة الخليجية .#AGCCF 🏆 pic.twitter.com/ZlSFwBG8RH — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) October 31, 2019

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات