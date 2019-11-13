السعودية تعلن المشاركة في "خليجي 24" بقطر
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، مشاركة المنتخب الأول في النسخة الـ24 من كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24"، والتي تستضيفها قطر بين 24 نوفمبر الجاري و6 ديسمبر المقبل.
ووفقا للحساب الرسمي لاتحاد الكرة السعودي، عبر "تويتر"، فإن الموافقة على المشاركة في خليجي 24، جاءت بناء على تجديد الدعوة التي وجهها الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى الاتحاد السعودي، للمشاركة في البطولة الخليجية.
بعد تجديد الدعوة من اتحاد كأس الخليج العربي.— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) November 12, 2019
— الاتحاد السعودي لكرة القدم يقرر الموافقة على المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي الـ24 pic.twitter.com/FivWSDw76k
وكانت الإمارات والبحرين قد أعلنت موافقتهما أيضا أمس على المشاركة في البطولة.
بعد تجديد الدعوة من اتحاد كأس الخليج العربي— UAEFA (@uaefa_ae) November 12, 2019
اتحاد الكرة يقرر المشاركة في خليجي 24
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التفاصيل : https://t.co/N0l0HWknjfpic.twitter.com/4sgHVQ4qXy
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. الرفاع – الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 : بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ، إلى الاتحاد البحريني لكرة القدم ، بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين والتي ستقام للفترة من 24 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر 2019 في الدوحة ، قرر اتحاد الكرة المشاركة في هذه البطولة .
وأجريت قرعة "خليجي 24" في الـ23 من أكتوبر الماضي بمشاركة 5 منتخبات فقط (قطر، العراق، الكويت، سلطنة عمان واليمن)، وبمقاطعة السعودية والإمارات والبحرين بسبب الأزمة السياسية مع قطر.
جوائز بطولة خليجي 24— اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) October 23, 2019
الأول: مليونا دولار
الثاني: مليون دولار
كل فريق مشارك يحصل على مليون دولار.
بقية الجوائز؛ (أفضل لاعب.. أفضل حارس... إلخ)
الجوائز تضاعفت عن السابق.#قرعة_خليجي24#AGCFFpic.twitter.com/kWytkEMAKG
الجدول الزمني لمباريات #خليجي24 ⚽️— اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) October 31, 2019
كونوا على موعد مع الإثارة والتحدي ، واستعدوا للمنافسة الخليجية .#AGCCF 🏆 pic.twitter.com/ZlSFwBG8RH
المصدر: وكالات