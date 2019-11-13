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السعودية تعلن المشاركة في "خليجي 24" بقطر

الرياضة

السعودية تعلن المشاركة في
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، مشاركة المنتخب الأول في النسخة الـ24 من كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24"، والتي تستضيفها قطر بين 24 نوفمبر الجاري و6 ديسمبر المقبل.

ووفقا للحساب الرسمي لاتحاد الكرة السعودي، عبر "تويتر"، فإن الموافقة على المشاركة في خليجي 24، جاءت بناء على تجديد الدعوة التي وجهها الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى الاتحاد السعودي، للمشاركة في البطولة الخليجية.

وكانت الإمارات والبحرين قد أعلنت موافقتهما أيضا أمس على المشاركة في البطولة.

وأجريت قرعة "خليجي 24" في الـ23 من أكتوبر الماضي بمشاركة 5 منتخبات فقط (قطر، العراق، الكويت، سلطنة عمان واليمن)، وبمقاطعة السعودية والإمارات والبحرين بسبب الأزمة السياسية مع قطر.

المصدر: وكالات

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