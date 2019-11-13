أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، مشاركة المنتخب الأول في النسخة الـ24 من كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24"، والتي تستضيفها قطر بين 24 نوفمبر الجاري و6 ديسمبر المقبل.

ووفقا للحساب الرسمي لاتحاد الكرة السعودي، عبر "تويتر"، فإن الموافقة على المشاركة في خليجي 24، جاءت بناء على تجديد الدعوة التي وجهها الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى الاتحاد السعودي، للمشاركة في البطولة الخليجية.

بعد تجديد الدعوة من اتحاد كأس الخليج العربي.

— الاتحاد السعودي لكرة القدم يقرر الموافقة على المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي الـ24 pic.twitter.com/FivWSDw76k — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) November 12, 2019

وكانت الإمارات والبحرين قد أعلنت موافقتهما أيضا أمس على المشاركة في البطولة.

بعد تجديد الدعوة من اتحاد كأس الخليج العربي

اتحاد الكرة يقرر المشاركة في خليجي 24



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التفاصيل : https://t.co/N0l0HWknjfpic.twitter.com/4sgHVQ4qXy — UAEFA (@uaefa_ae) November 12, 2019

وأجريت قرعة "خليجي 24" في الـ23 من أكتوبر الماضي بمشاركة 5 منتخبات فقط (قطر، العراق، الكويت، سلطنة عمان واليمن)، وبمقاطعة السعودية والإمارات والبحرين بسبب الأزمة السياسية مع قطر.

جوائز بطولة خليجي 24



الأول: مليونا دولار

الثاني: مليون دولار



كل فريق مشارك يحصل على مليون دولار.

بقية الجوائز؛ (أفضل لاعب.. أفضل حارس... إلخ)

الجوائز تضاعفت عن السابق.#قرعة_خليجي24#AGCFFpic.twitter.com/kWytkEMAKG — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) October 23, 2019

الجدول الزمني لمباريات #خليجي24 ⚽️

كونوا على موعد مع الإثارة والتحدي ، واستعدوا للمنافسة الخليجية .#AGCCF 🏆 pic.twitter.com/ZlSFwBG8RH — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) October 31, 2019

المصدر: وكالات