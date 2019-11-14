بالفيديو.. أهداف مباراة السعودية وأوزبكستان

ساد التعادل الإيجابي (1-1) الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع منتخبي السعودية وأوزبكستان، وذلك ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.

وافتتح اللاعب الأوزبكستاني، إلدور شومورودوف، التسجيل لمنتخب بلاده مبكرا، في الدقيق الـ 16 من انطلاق صافرة البداية.

ورد السعودي سلمان الفرج بهدف التعادل للأخضر، عند الدقيقة 23 من ضربة جزاء.

المصدر: RT