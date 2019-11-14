بالفيديو.. أهداف مباراة السعودية وأوزبكستان
ساد التعادل الإيجابي (1-1) الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع منتخبي السعودية وأوزبكستان، وذلك ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.
وافتتح اللاعب الأوزبكستاني، إلدور شومورودوف، التسجيل لمنتخب بلاده مبكرا، في الدقيق الـ 16 من انطلاق صافرة البداية.
د16'هدف لـ #أوزبكستان ! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) 14 ноября 2019 г.
#إلدور يسجل الهدف الاول
#السعودية 0 : 1 #أوزبكستان
#السعودية_أوزبكستان
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/E2afyVYWc4
ورد السعودي سلمان الفرج بهدف التعادل للأخضر، عند الدقيقة 23 من ضربة جزاء.
د23'هدف لـ #منتخبنا_الوطني ! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) 14 ноября 2019 г.
#سلمان_الفرج يسجل الهدف الاول
#السعودية 1 : 1 #أوزبكستان
#السعودية_أوزبكستان
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/yUhbFKzDTD
المصدر: RT