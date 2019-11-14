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رسالة وداع من إبراهيموفيتش لجماهير لوس أنجلوس غالاكسي

الرياضة

رسالة وداع من إبراهيموفيتش لجماهير لوس أنجلوس غالاكسي
AFP Mark RALSTON
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أعلن نجم كرة القدم السويدية زلاتان إبراهيموفيتش مغادرته لفريق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، بعدما قضى موسمين في صفوفه، دون أن يشير إلى وجهته المقبلة أو إمكانية اعتزاله اللعب.

ونشر إبراهيموفيتش تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر" قال فيها: "لقد جئت، لقد رأيت، لقد فزت، شكرا لك غالاكسي على إعادتي إلى الحياة. بالنسبة لعشاق الفريق، أردتم زلاتان، أعطيتكم زلاتان، على الرحب، تستمر القصة... الآن، عودوا إلى مشاهدة البيسبول".

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ولم يحقق اللاعب السويدي أي لقب مع الفريق، على عكس فرق كثيرة دافع عن ألوانها سابقا.

وسبق لإبراهيموفيتش أن لعب في فرق:

- مالمو السويدي (1999-2001)

- أياكس أمستردام الهولندي (2001-2004)

- يوفنتوس الإيطالي (2004-2006)

- إنتر ميلان الإيطالي (2006-2009)

- برشلونة الإسباني (2009-2010)

- ميلان الإيطالي (2010-2012)

- باريس سان جيرمان الفرنسي (2012-2016)

- مانشستر يونايتد الإنجليزي (2016-2018).

المصدر: أ ف ب

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