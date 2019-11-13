إيقاف لاعب السيتي سيلفا بسبب صورة وتغريمه بأكثر من 60 ألف دولار

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن إيقاف البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الانجليزي لمباراة واحدة وفرض غرامة عليه قدرها 50 ألف جنيه إسترليني.

وواجه برناردو سيلفا انتقادات من منظمة (كيك.إت.أوت) البريطانية المناهضة للتمييز بعد أن نشر صورة عبر موقع "تويتر" يوم 22 سبتمبر الماضي، يقارن فيها ميندي بشخصية "كونجيتوس" الكارتونية وتخص علامة تجارية مشهورة للحلوى في إسبانيا والبرتغال قبل أن يحذف الصورة.

وقال الاتحاد الدولي في بيان له: "تم إيقاف سيلفا مباراة رسمية واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه استرليني مع إلزامه بحضور دورة تعليمية بشكل مباشر بعد اعترافه بانتهاك أحد بنود لائحة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم".

وأضاف البيان أن ما قام اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي يعد انتهاكا لبند في لائحة الاتحاد الإنجليزي "يحظر إهانة و/أو القيام بفعل غير لائق و/أو الإضرار بسمعة الرياضة".

وتابع الـ "فيفا" في بيانه أن ما حدث ينطوي على "انتهاك صارخ" لأنه يتضمن إشارة، سواء تصريحا أو تلميحا، إلى عرق و/أو لون و/أو مجموعة عرقية".

وسيغيب برناردو سيلفا عن فريقه مانشستر سيتي أمام ضيفه تشيلسي، يوم 23 نوفمبر الجاري، في قمة مباريات الجولة الـ 13 من "البريمير ليغ".

ويحتل مانشستر سيتي حامل اللقب، المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق 9 نقاط عن المتصدر ليفربول، وبفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الثالث.

المصدر: "رويترز"