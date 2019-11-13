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رسميا.. الكشف عن توقيت كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

الرياضة

رسميا.. الكشف عن توقيت كلاسيكو برشلونة وريال مدريد
Reuters
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أعلنت رابطة الدوري الإسباني رسميا اليوم، عن موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، الذي سيقام في 18 ديسمبر المقبل، بعد تأجيله بسبب أحداث الشغب في إقليم كتالونيا.

وذكرت الرابطة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن اللقاء سينطلق في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

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وتقرر تأجيل مباراة الكلاسيكو التي كانت مقررة في 26 أكتوبر الماضي ضمن منافسات الجولة العاشرة من "الليغا" بسبب الأوضاع السياسية في إقليم كتالونيا، كما تم رفض إقامة المباراة على ملعب "سانتياغو برنابيو" بدلا من "كامب نو".

المصدر: وكالات

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