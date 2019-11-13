رسميا.. الكشف عن توقيت كلاسيكو برشلونة وريال مدريد
أعلنت رابطة الدوري الإسباني رسميا اليوم، عن موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، الذي سيقام في 18 ديسمبر المقبل، بعد تأجيله بسبب أحداث الشغب في إقليم كتالونيا.
وذكرت الرابطة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن اللقاء سينطلق في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
📝 Horario confirmado para #ElClásico— LaLiga (@LaLiga) November 13, 2019
📆 18 de diciembre
⏰ 20:00 horas#LaLigaSantanderpic.twitter.com/MyxdIY64qx
وتقرر تأجيل مباراة الكلاسيكو التي كانت مقررة في 26 أكتوبر الماضي ضمن منافسات الجولة العاشرة من "الليغا" بسبب الأوضاع السياسية في إقليم كتالونيا، كما تم رفض إقامة المباراة على ملعب "سانتياغو برنابيو" بدلا من "كامب نو".
المصدر: وكالات