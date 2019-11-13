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بنزيما يستخدم "الحجامة" لتحسين حالته البدنية (صورة)

الرياضة

بنزيما يستخدم
AFP OSCAR DEL POZO
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استغل الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني غيابه عن منتخب بلاده خلال أسبوع الفيفا المقبل، ليخضع لعلاج الحجامة، في إطار سعية للاستشفاء قبل العودة لقيادة خط هجوم الملكي.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بنزيما قام بالاستشفاء بالحجامة خلال فترة التوقف الدولي، وهو علاج صيني حيث يتم وضع أكواب خاصة على الجلد لشفط بعض الدم المحمل بالسموم، كما يساعد في تدفق الدم.

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Recovery 🔥⚔️

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وحسب الصحيفة الإسبانية فإن بنزيما يتعالج لدى جراح العظام الشهير جيفري.

وشارك بنزيما صورة أثناء جلسة العلاج، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وأرفقها بكلمة: "الاستشفاء".

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⚔️💯🙏🏼 #hijamatherapy

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المصدر: وكالات

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