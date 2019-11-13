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مودريتش يتفوق على ميسي ورونالدو بجائزة جديدة (صور)

الرياضة

مودريتش يتفوق على ميسي ورونالدو بجائزة جديدة (صور)
AFP PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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توج الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد بجائزة القدم الذهبية لعام 2019، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النجم الكرواتي البالغ 34 عاما أصبح اللاعب الـ17، الذي يحصل على الجائزة، التي تم منحها في المرة الأولى للأسطورة الإيطالي روبرتو باجيو عام 2003.

وحصل عليها في السابق كل من:

"روبرتو باجيو، نيدفيد، شيفيتشينكو، رونالدو (الظاهرة)، ديل بييرو، روبرتو كارلوس، رونالدينيو، توتي، غيغز، إبراهيموفيتش، دروغبا، إنييستا، إيتو، بوفون، كاسياس وكافاني".

و"غولدن فوت" هي جائزة دولية، تمنح للاعبين الذين يحققون إنجازات رياضية رفيعة، بشرط ألا تقل أعمارهم عن 28 عاما، ويمكن الفوز بها مرة واحدة فقط.

وتنافس على الجائزة كل من ليونيل ميسي (برشلونة)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، جورجيو كيليني (يوفنتوس)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، سيرجيو راموس (ريال مدريد)، سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، جيرارد بيكيه (برشلونة)، واين روني (دي سي يونايتد)، تياغو سيلفا (باريس سان جيرمان). ومودريتش.

وفاز بالنسخة الماضية من الجائزة الأوروغوياني إدينسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن مودريتش حصد العام الماضي لقب الأفضل في العالم "جائزة الفيفا"، والكرة الذهبية "فرانس فوتبول"، وأفضل لاعب في أوروبا.

المصدر: وكالات

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