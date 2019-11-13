مودريتش يتفوق على ميسي ورونالدو بجائزة جديدة (صور)

توج الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد بجائزة القدم الذهبية لعام 2019، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النجم الكرواتي البالغ 34 عاما أصبح اللاعب الـ17، الذي يحصل على الجائزة، التي تم منحها في المرة الأولى للأسطورة الإيطالي روبرتو باجيو عام 2003.

وحصل عليها في السابق كل من:

"روبرتو باجيو، نيدفيد، شيفيتشينكو، رونالدو (الظاهرة)، ديل بييرو، روبرتو كارلوس، رونالدينيو، توتي، غيغز، إبراهيموفيتش، دروغبا، إنييستا، إيتو، بوفون، كاسياس وكافاني".

و"غولدن فوت" هي جائزة دولية، تمنح للاعبين الذين يحققون إنجازات رياضية رفيعة، بشرط ألا تقل أعمارهم عن 28 عاما، ويمكن الفوز بها مرة واحدة فقط.

Le #BallonDor2018, #LukaModric (34 ans) a reçu ce Mardi 12/11/2019 à Monaco le #GoldenFoot.

2ème Joueur Merengue à recevoir ce Prix, @lukamodric10 entre aussi dans l'Histoire en devenant le 1er Footballeur Croate Honoré par cette Prestigieuse Récompense. #BravoChampion 😊👏👏🏆⚽ pic.twitter.com/4CwmSWubwB — Myriam_Bensalah (@Myriam_Bensalah) November 13, 2019

وتنافس على الجائزة كل من ليونيل ميسي (برشلونة)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، جورجيو كيليني (يوفنتوس)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، سيرجيو راموس (ريال مدريد)، سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، جيرارد بيكيه (برشلونة)، واين روني (دي سي يونايتد)، تياغو سيلفا (باريس سان جيرمان). ومودريتش.

10 champions on our list...

But there can only be one #goldenfoot2019

✅ vote your favorite player here ➡ https://t.co/xG2hhXXwr4pic.twitter.com/28eePIbatO — Golden Foot Monaco (@GoldenFootMC) August 22, 2019

وفاز بالنسخة الماضية من الجائزة الأوروغوياني إدينسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن مودريتش حصد العام الماضي لقب الأفضل في العالم "جائزة الفيفا"، والكرة الذهبية "فرانس فوتبول"، وأفضل لاعب في أوروبا.

المصدر: وكالات