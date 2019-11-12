 
مباشر

الاتحاد الآسيوي يحذر لاعبي العراق من ارتداء كمامات في مباراة إيران  

الرياضة

الاتحاد الآسيوي يحذر لاعبي العراق من ارتداء كمامات في مباراة إيران  
AFP KHALED DESOUKI
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mpmb

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن نظيره الآسيوي، حذر من ارتداء لاعبي المنتخب كمامات قبيل انطلاق المباراة أمام إيران ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

إقرأ المزيد
منتخب العراق يفتقد سلاحين
منتخب العراق يفتقد سلاحين "فتاكين" في مواجهة نظيره الإيراني

وقال منسق اتحاد الكرة العراقي في الأردن، سعد لزهيري في تصريح لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يعرض على قناة السومرية، إن "الاتحاد الآسيوي، حذر الاتحاد العراقي من ارتداء لاعبي المنتخب الوطني للكمامات قبل المباراة".

وأوضح أن "الاتحاد الآسيوي، يعد هذا الأمر سياسيا ولا يجوز اقحامه في الرياضة"، مبينا أن "الاتحاد الآسيوي سيمنع الجماهير العراقية من رفع أي صورة أو شعار سياسي في مدرجات الملعب".

وتلقى لاعبو منتخب العراق مقترحا بارتداء الكمامات من أجل مساندة المتظاهرين في ساحات الاعتصام بالعاصمة ‍بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، الذين يواصلون التظاهرات لليوم الـ 19 على التوالي.

 

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مقتل شاب مصري قفز من القطار هربا من المراقب بسبب 100 جنية