الاتحاد الآسيوي يحذر لاعبي العراق من ارتداء كمامات في مباراة إيران  

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن نظيره الآسيوي، حذر من ارتداء لاعبي المنتخب كمامات قبيل انطلاق المباراة أمام إيران ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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وقال منسق اتحاد الكرة العراقي في الأردن، سعد لزهيري في تصريح لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يعرض على قناة السومرية، إن "الاتحاد الآسيوي، حذر الاتحاد العراقي من ارتداء لاعبي المنتخب الوطني للكمامات قبل المباراة".

وأوضح أن "الاتحاد الآسيوي، يعد هذا الأمر سياسيا ولا يجوز اقحامه في الرياضة"، مبينا أن "الاتحاد الآسيوي سيمنع الجماهير العراقية من رفع أي صورة أو شعار سياسي في مدرجات الملعب".

وتلقى لاعبو منتخب العراق مقترحا بارتداء الكمامات من أجل مساندة المتظاهرين في ساحات الاعتصام بالعاصمة ‍بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، الذين يواصلون التظاهرات لليوم الـ 19 على التوالي.

المصدر: وكالات