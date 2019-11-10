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بالفيديو.. غوارديولا يخرج عن طوره ويسخر من الحكم بطريقة "غريبة"

الرياضة

بالفيديو.. غوارديولا يخرج عن طوره ويسخر من الحكم بطريقة
Gettyimages.ru
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التقطت الكاميرات لقطات مثيرة يظهر خلالها الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وهو غاضب بشدة من حكم مباراة فريقه أمام ليفربول، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد.

وتظهر إحدى اللقطات غوارديولا بعد المباراة يصافح حكم الساحة بقوة، وبشكل مبالغ فيه، ويقول له: "شكرا لك جزيلا".

وفي لقطة أخرى، يظهر غوارديولا وهو غاضب بشدة من حكم المباراة بسبب رفضه احتساب ركلة جزاء لمصلحة السيتي، ويشير للحكم الرابع بأن هذه ركلة الجزاء الثانية التي لا تحتسب لفريقه خلال المباراة.

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وتعرض مانشستر سيتي لخسارة كبيرة أمام مضيفه ليفربول 3-1، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب أنفيلد معقل "الريدز"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: تويتر

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