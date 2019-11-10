الولايات المتحدة تعرقل مشاركة سبارتاك موسكو في كأس فلوريدا

استبعدت تقارير صحفية مشاركة فريق سبارتاك موسكو الروسي في بطولة "كأس فلوريدا" الودية، المقرر إقامتها بين 13 و20 يناير المقبل في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وحسب موقع sport24، فإن السفارة الأمريكية في موسكو تماطل في إعطاء أعضاء فريق سبارتاك تأشيرة دخول إلى الأراضي الأمريكية للمشاركة في البطولة الودية التي من المقرر أن يشارك فيها إلى جانب سبارتاك كل من بالميراس وكورينتيانز البرازيليان وأتلتيكو ناسيونال الكولومبي.

СМИ: "Спартак" пропустит турнир в США из-за проблем с американскими визамиhttps://t.co/oortFpCEIVpic.twitter.com/gWw2OAYyzI — РИА Новости Спорт (@rsportru) November 10, 2019

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المصدر: rsport.ria.ru