الإيراني أزمون يقود زينيت للفوز على أرسنال في عقر داره (فيديو)

تغلب زينيت سان بطرسبورغ على مضيفه أرسنال تولا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الـ16 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين زينيت بالفضل بالفوز لنجمه الإيراني سردار أزمون الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، عزز زينيت صدارته للدوري بـ36 نقطة، فيما توقف رصيد أرسنال عند 19 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وفي مباراة ثانية اليوم، تعادل أورنبورغ مع ضيفه أوفا من دون أهداف.

المصدر: rsport.ria.ru