ميسي دائما يجد وقتا للأطفال (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، وهو يقف خارج إستاد "كامب نو" ليتحدث مع ولدين رفقة أبيهما بكل ود وترحيب.

وكان المشجعان الصغيران يرتديان قميص برشلونة الجديد لهذا الموسم، وكلاهما عبرا عن حبهما الشديد لهداف البلوغرانا.

وتحدث ميسي عن المباراة الودية لمنتخب بلاده أمام البرازيل في السعودية ثم مواجهة أوروغواي، ولم يكن يعلم إن كان زميله بالفريق الأوروغواياني لويس سواريز سيتواجد مع منتخب بلاده في هذه المواجهة أم لا، بسبب الإصابة الأخيرة التي لحقت به السبت الماضي، خلال مباراة ليفانتي ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

Típico, viajás a Barcelona, te encontrás con Leo y te ponés a hablar de la vida con el como si nada... 👀🥰 pic.twitter.com/g0OmpkwzQe — TyC Sports (@TyCSports) November 9, 2019

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وقال أحد الطفلين لميسي: أنت قدوتي، فيما أكد الأب أنه يشعر بسعادة كبيرة لوجوده إلى جانب أسطورة برشلونة.

فيما قال الابن الثاني لميسي: أنت موجود في كل تفاصيل حياتي، في خلفية هاتفي و أرقامي السرية.

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة إلى الفوز 4-1 بتسجيله "هاتريك خلال مواجهة سيلتا فيغو السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

المصدر: "تويتر"