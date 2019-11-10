بالفيديو.. عناق بين ميسي وغريزمان في غرفة الملابس يبدد شائعات الخلاف

تم تداول فيديو يظهر فيه ميسي داخل غرفة الملابس لبرشلونة بعد الفوز على سيلتا فيغو 4-1 وهو يتلقى التحية من زملائه، قبل أن يعانق الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي استقبله مبتسما.

وانتشرت صورة العناق على مواقع التواصل الاجتماعي لتؤكد أن العلاقة بين نجمي برشلونة جيدة نافية الإشاعات بشأن خلافاتهما ورفض ميسي لزميله الفرنسي داخل الفريق.

وسبق أن أشارت تقارير إسبانية إلى وجود فتور في العلاقة بين ميسي وغريزمان، مؤكدة أن الثنائي لا يتحدث سويا على الإطلاق في تدريبات برشلونة.

كما شهدت مواجهة الأمس أمام سيلتا فيغو والتي انتهت لمصلحة البلوغرانا 4-1، عدم وجود أي تمريرة بين ميسي وغريزمان طوال الشوط الأول، ليعود الحديث عن الخلاف إلى الواجهة.

وأرجعت التقارير الإسبانية سبب الخلاف إلى أن ميسي منزعج حتى الآن من فيلم القرار الذي أصدره اللاعب الفرنسي في صيف 2018، ورفض خلاله الانضمام لبرشلونة.

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وكان ميسي قد أحرز هاتريك خلال فوز برشلونة في الدقائق 23 من ضربة جزاء، و46 و48 من ضربتين خارج حدود منطقة الجزاء.

ووقع ميسي على الهاتريك رقم 34 معادلا رقم غريمه السابق في ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وسجل 46 ركلة حرة مباشرة مع برشلونة و 6 مع الأرجنتين.

المصدر: وكالات