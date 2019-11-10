ميسي يعادل رقم رونالدو بالدوري الإسباني

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه برشلونة إلى الفوز 4-1 خلال مواجهة سيلتا فيغو السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم، محققا رقما مميزا على الصعيد الشخصي.

وسجل ميسي ثلاثية "هاتريك" في شباك الضيوف على ملعب "كامب نو"، في الدقائق 23 من ضربة جزاء و46 و48 من ضربتين خارج حدود منطقة الجزاء، ليمنح التقدم للبلوغرانا في المباراة.

Lionel Messi has now scored the same number of Hat-tricks as Cristiano Ronaldo in La Liga.



Cristiano Ronaldo: 34 hat-tricks in 9 years.



Lionel Messi: 34 hat-tricks in 16 years.



Levels. pic.twitter.com/cl9bI6qTxD — TeamCRonaldo (@TeamCRonaldo) November 9, 2019

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وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذا الهاتريك رقم 34 لميسي في بطولة الليغا، يعادل به رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق الذي رحل عن الليغا صيف 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي.

وبات هذا الهاتريك هو الـ52 في مسيرة اللاعب البالغ 32 عاما، بواقع 46 ثلاثية مع برشلونة و6 مع منتخب الأرجنتين.

وأكد قائد برشلونة علو كعبه في الركلات الحرة المباشرة بوصوله لهدفه رقم 52، حيث سجل 46 مع برشلونة و‏6 أهداف من ركلات حرة مع منتخب التانغو.

المصدر: وكالات