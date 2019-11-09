بالفيديو.. "هاتريك" ميسي يقود برشلونة لعبور عقبة سيلتا فيغو

حقق برشلونة فوزا عريضا على ضيفه سيلتا فيغو 4-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل الساحر الأرجنتيني ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 23 من ركلة جزاء و46 و48، وأضاف الهدف الرابع لبرشلونة سيرجيو بوسكيتس في الدقيقة 85، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد، الأوروغوياني لوكاس أولازا في الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد سيلتا فيغو عند 9 نقاط في المركز الـ18 على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: sportbox