 
مباشر

بالفيديو.. "هاتريك" ميسي يقود برشلونة لعبور عقبة سيلتا فيغو

الرياضة

بالفيديو..
AFP Josep LAGO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mozb

حقق برشلونة فوزا عريضا على ضيفه سيلتا فيغو 4-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل الساحر الأرجنتيني ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 23 من ركلة جزاء و46 و48، وأضاف الهدف الرابع لبرشلونة سيرجيو بوسكيتس في الدقيقة 85، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد، الأوروغوياني لوكاس أولازا في الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

 

إقرأ المزيد
ريال مدريد يقسو على إيبار برباعية (فيديو)
ريال مدريد يقسو على إيبار برباعية (فيديو)

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد سيلتا فيغو عند 9 نقاط في المركز الـ18 على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: sportbox

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا