استعبد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، قيام فريقه بأي محاولة للتعاقد مع النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان نظرا لارتفاع قيمته على الرغم من إعجابه به.

وربطت العديد من التقارير الصحافية بين المهاجم البالغ 20 عاما، والذي ساهم بشكل أساسي العام الماضي في تتويج منتخب بلاده بلقب مونديال روسيا 2018، بالانتقال إلى أندية أوروبية كبرى، منها ريال مدريد الإسباني.

ولا يخفي كلوب إعجابه بمبابي، وسبق أن حاول ضمه إلى ليفربول في صيف عام 2017 وعقد اجتماعات معه ومع ممثليه. لكن اللاعب قرر الانتقال من موناكو إلى نادي العاصمة الفرنسية في صفقة قدرت قيمتها بـ180 مليون يورو، وجعلت منه ثاني أغلى لاعب في العالم بعد البرازيلي نيمار الذي التحق في الفترة ذاتها بسان جيرمان قادما من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو.

Jürgen Klopp considers Kylian Mbappe to be one of the worlds best and wants to bring the French star to Anfield. The Reds have enough funds to buy the PSG man, having made no significant transfers last summer and with their multimillionaire earnings. [@ElDesmarque] pic.twitter.com/zdKvhEONOC — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) November 7, 2019

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وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية، قال كلوب: "التعاقد مع لاعب من هذا الطراز هو أمر صعب، لا أرى أن أي فريق قادر حاليا على ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان".

وتابع: "لا أرى أن أي ناد قادر على ذلك، ونحن جزء من هذه الأندية غير القادرة. الأمر بهذه البساطة"، مضيفا "بطبيعة الحال، من وجهة نظر رياضية، لا توجد أسباب كثيرة لعدم التعاقد معه. يا له من لاعب. لكن الأمر يتعلق بالمال بطبيعة الحال. لا فرصة لذلك، على الإطلاق".

ويتصدر ليفربول ترتيب "البريميرليغ" بفارق ست نقاط عن بطل الموسمين الماضيين مانشستر سيتي، قبل المباراة المرتقبة بينهما على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الـ12 غدا الأحد.

المصدر: أ ف ب