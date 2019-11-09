استبعاد "المشاغب" بالوتيلي عن تشكيلة المنتخب الإيطالي وجماهير ناديه تخذله

استبعد مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني المهاجم المشاغب ماريو بالوتيلي عن التشكيلة التي ستخوض مباراتين في تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم، رغم توصية رئيس الاتحاد لاختياره.

وبعدما وقع مهاجم بريشيا ضحية هتافات عنصرية من قبل جماهير نادي فيرونا الأسبوع الماضي في مباراة الفريقين بالدوري المحلي، قال رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا إن وجود المهاجم قد يوجه "رسالة رائعة".

وصدم جمهور بريشيا لاعب فريقه بنعته بالمتكبر، وانضم إلى مشجعي فيرونا الذين تهكموا على النجم الإيطالي.

وهدد بالخروج من الميدان لاعب مانشستر سيتي وليفربول وإنتر ميلان وإي سي ميلان السابق وركل الكرة بقوة تجاه المدرجات الأسبوع الماضي اعتراضا على التصرفات العنصرية والهتافات التي وجهت له.

لكن مشجعي ناديه دافعوا عن أنصار فيرونا في سابقة غريبة رغم حرمان بعض هؤلاء المشجعين من حضور مباراة بسبب تلك التصرفات.

وجاء في بيان مشجعي بريشيا: "إذا لم يكن بالوتيلي جاهزا نفسيا للتعامل مع الجمهور في مباراة صعبة فمن الأفضل ترك مكانه للاعب آخر، لن ننزعج إذا قرر ترك البلاد".

"Si hubiese sido blanco, habría tenido menos problemas en la vida. Tal vez causé algunos de ellos y a veces tuve una actitud equivocada, pero ¿Me habrían perdonado más rápido? Absolutamente sí".



— MARIO BALOTELLI pic.twitter.com/8lCppiYPhi — Zizou (@ElMisterZidane) ٨ نوفمبر ٢٠١٩

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وأضاف "هذا لا يعني تقبل الهتافات العنصرية، لكن جمهور فيرونا ليس عنصريا، لا شك أن بالوتيلي مواطن إيطالي، لكن ما يمارسه من غطرسة لا يمكن تقبله، ونقدم كل الدعم لمن سُلبت حريته"، في إشارة لرئيس رابطة فيرونا الذي عوقب بمنعه من دخول الملاعب حتى 2030، بسبب تصريحات ضد بالوتيلي قال فيها إن ماريو "ليس إيطاليا".

وسجل بالوتيلي هدفين في 6 مباريات في الدوري منذ عودته إلى إيطاليا بعد فترة مع مرسيليا الفرنسي.

وعلى الصعيد الدولي، سجل المهاجم البالغ 29 عاما 14 هدفا في 36 مباراة منذ بداية مشواره مع منتخب "الأتزوري" في عام 2010.

وكانت إيطاليا ضمنت تأهلها إلى النهائيات القارية لتواجه البوسنة والهرسك في 15 نوفمبر قبل استضافة أرمينيا بعدها بثلاثة أيام.

المصدر: وكالات