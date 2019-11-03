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بالوتيللي "المشاكس" يشتت كرة نحو الجمهور غضبا وأخرى في المقص! (فيديو)

الرياضة

بالوتيللي
Globallookpress
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تعرض مهاجم فريق بريشيا، ماريو بالوتيللي، لهتافات عنصرية خلال مباراة فريقه أمام مضيفه، هيلاس فيرونا، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووجهت مجموعة "أولتراس" من مشجعي فيرونا إهانات عنصرية بحق ماريو بالوتيلي بسب بشرته الداكنة، فقام اللاعب المشاكس بتسديدة كرة نحو المدرجات من شدة غضبه وتسبب في حدوث مشاحنات في الملعب.

ومن ثم رد اللاعب "الغاضب" بهدف رائع لفريقه، في الدقيقة 85، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، في المقص الأيمن.

ولكن هدف بالوتيللي لم ينقذ فريقه من الهزيمة بهدف مقابل هدفين، ليتوقف رصيده عند 7 نقاط، ويحتل المركز الثامن عشر في جدول ترتيب "الكالتشيو".

بينما رفع فريق هيلاس فيرونا رصيده بعد هذا الفوز إلى 15 نقطة، وتقدم إلى المركز التاسع على سلم الترتيب.

المصدر: وكالات 

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