شارابوفا بين الأسود في أدغال إفريقيا (فيديو وصور)

نشرت نجمة كرة المضرب الروسية ماريا شاربوفا، اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" صورا وفيديوهات تظهرها إلى جانب الأسود واللبوات في ​بوتسوانا​ في القارة الإفريقية.

وكشفت الحسناء الروسية أنها لم تقترب سابقا إلى هذا الحد من هذه الحيوانات.

وتوجت النجمة الروسية المصنفة أولى عالميا سابقا، بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، كما فازت بفضية أولمبياد لندن 2012.

المصدر: mariasharapova/instagram