شارابوفا بين الأسود في أدغال إفريقيا (فيديو وصور)
نشرت نجمة كرة المضرب الروسية ماريا شاربوفا، اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" صورا وفيديوهات تظهرها إلى جانب الأسود واللبوات في بوتسوانا في القارة الإفريقية.
وكشفت الحسناء الروسية أنها لم تقترب سابقا إلى هذا الحد من هذه الحيوانات.
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Botswana, Africa 🌍🇧🇼 !! Love at first sight! The closest I’ve ever come to a safari was locking eyes with a squirrel 🐿. But not anymoooore! The 🦁’s roaring in the video? That was within 30mins of our first game drive overlooking the sunset at @wearewilderness Vumbura Plains. Which animal should we look for next?? 🐆🐃🦒🐘🦓🦛
وتوجت النجمة الروسية المصنفة أولى عالميا سابقا، بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، كما فازت بفضية أولمبياد لندن 2012.
المصدر: mariasharapova/instagram