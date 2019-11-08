مصر تفوز على مالي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية دون 23 عاما (فيديو وصور)
افتتح منتخب مصر الأولمبي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، بفوز صعب على نظيره المالي بهدف دون رد، في انطلاقة مباريات المجموعة الأولى، اليوم الجمعة.
وسجل هدف المباراة الوحيد مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، في الدقيقة 29 من عمر اللقاء.
راسيه مصطفى محمد— Ⓜ️🅰️lek Kora 👑 (@MalekLiverpool) November 8, 2019
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هدف عالمي#مصر_مالي#حلم_طوكيوpic.twitter.com/GxJGyMb3w2
وبهذا الفوز، حصد المنتخب المصري نقاط المباراة الثلاث، وتصدر فرق المجموعة الأولى، في ما بقي رصيد مالي خاليا من النقاط.
🔴 صور فرحة الهدف الاول لمنتخب مصر 🇪🇬🏆#ادعم_المنتخب_الاوليمبي#Efa#Efasocial#AFCON_U23pic.twitter.com/sFGtd3kryc— EFA.eg (@EFA) November 8, 2019
وتستضيف مصر البطولة الإفريقية في الفترة بين 8 و22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، مقسمة إلى مجموعتين، الأولى تضم "الفراعنة" وغانا والكاميرون ومالي، والثانية تشمل نيجيريا وساحل العاج وزامبيا وجنوب إفريقيا، ويتأهل أول ثلاثة مراكز في البطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
🔴صور من حفل افتتاح بطولة كأس الامم الافريقية تحت ٢٣ سنة .... 🇪🇬🏆#ادعم_المنتخب_الاوليمبي#Efa#Efasocial#AFCON_U23pic.twitter.com/RVIf73FvDe— EFA.eg (@EFA) November 8, 2019
ويسعى المنتخب المصري لكرة القدم للتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بعد غياب 8 أعوام، حيث كانت آخر مشاركة له في النهائيات عام 2012.
المصدر: وكالات