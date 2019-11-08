مصر تفوز على مالي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية دون 23 عاما (فيديو وصور)

افتتح منتخب مصر الأولمبي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، بفوز صعب على نظيره المالي بهدف دون رد، في انطلاقة مباريات المجموعة الأولى، اليوم الجمعة.

وسجل هدف المباراة الوحيد مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، في الدقيقة 29 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، حصد المنتخب المصري نقاط المباراة الثلاث، وتصدر فرق المجموعة الأولى، في ما بقي رصيد مالي خاليا من النقاط.

وتستضيف مصر البطولة الإفريقية في الفترة بين 8 و22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، مقسمة إلى مجموعتين، الأولى تضم "الفراعنة" وغانا والكاميرون ومالي، والثانية تشمل نيجيريا وساحل العاج وزامبيا وجنوب إفريقيا، ويتأهل أول ثلاثة مراكز في البطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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ويسعى المنتخب المصري لكرة القدم للتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بعد غياب 8 أعوام، حيث كانت آخر مشاركة له في النهائيات عام 2012.

المصدر: وكالات