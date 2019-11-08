صلاح: لا أهتم بتوقعات المشجعين (فيديو)

رد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على الانتقادات التي توجه إليه بتراجع حسه التهديفي هذا الموسم، بعد أن كان هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الأخيرين.

وقال صلاح في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس"، عندما سئل عن هذا الأمر: "لأكون صادقا، لا أهتم بما يتوقعه الناس مني. طالما أنني أحرز الأهداف والفريق يفوز".

Mo Salah on the pressure of playing for Liverpool



🗣"I don't care what people expect from me" pic.twitter.com/yvBZdSEc3I — Football Daily (@footballdaily) November 8, 2019

وأضاف، قبل يومين من المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي: "لا يجب أن أهتم بما يتوقعه الناس مني. يمكن أن يضع ذلك ضغطا كبيرا عليك ويجعل أداءك سيئا. أنا أفعل ما أريد القيام به وأنا سعيد به".

Mo Salah on the title race



🗣"It's not over, if you lose 2 or 3 games you are in trouble" pic.twitter.com/rOjUOuFJh3 — Football Daily (@footballdaily) November 8, 2019

وعن احتمالات فوز "الريدز" بلقب الدوري، قال صلاح: "فوز ليفربول بلقب البريميرليغ؟ كانوا يتحدثون عن ذلك الأمر أيضا في ديسمبر من العام الماضي عندما تقدمنا على مانشستر سيتي بـ 6 أو 7 نقاط".

وأضاف: "الأمر لم ينته بعد، وقد يتغير الترتيب خلال 3 مباريات، فإذا تعرضنا لفترة صعبة وخسرنا 3 مباريات سنكون في ورطة".

وتابع: "حتى لو فزنا على مانشستر سيتي الأحد المقبل، لا يزال الطريق طويلا. نحن في نوفمبر، ومن المبكر الحديث عن حصد اللقب".

All eyes on Sunday 👊 pic.twitter.com/BJSlV9juwY — Liverpool FC (@LFC) November 7, 2019

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وسجل صلاح 5 أهداف فقط في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز، منها هدفان من علامة الجزاء.

يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب "البريميرليغ" برصيد 31 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي حامل اللقب.

المصدر: وكالات