انتقادات تطال الفرعون المصري.. "محمد صلاح أصبح مهووسا بتسجيل الأهداف"

قال مايكل أوين مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق بأن محمد صلاح أصبح مهووسا بتسجيل الأهداف، وذلك عقب الفوز الصعب للريدز على جنك البلجيكي 2-1 الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وجاء ذلك خلال تحليله لمباراة فريقه السابق ونظيره البلجيكي عبر قناة "بي تي سبورت" وقال: "من خلال الطريقة التي أقرأ بها أداءه (صلاح) في المباراة، أعتقد أنه يمكنك القول بأن طريقة لعبه تغيرت عبر السنين".

مضيفا:" إن رأيته يلعب قبل 5 سنوات، فإنك ستجده يتفوق على اللاعبين في الأطراف، ستجد أنه كان يضع الكرات لزملائه".

واستطاع صلاح تمرير تسديدة حاسمة لزميله أليكس أوكسلاد تشامبرلين ليضع هدف الفوز في الدقيقة 53 من زمن المباراة.

وأكمل أوين :"اليوم قام بالأسيست، ولكنه يبدو بالنسبة لي مثل لاعب جائع حقا لتسجيل الأهداف، تقريبا إلى حد أنه مهووس بإحراز الأهداف".

Michael Owen has stated that Mohamed Salah has grown an obsession for scoring goals.



“It's almost in the state where he is obsessed by goals. That has definitely developed over the years. He never used to be obsessed with goals.”https://t.co/CGWdyaGKTa — Anfield Watch (@AnfieldWatch) ٦ نوفمبر ٢٠١٩

إقرأ المزيد

وجاءت المباراة متقلبة لهداف ليفربول، حيث أضاع بعض الفرص تسببت في هجوم الجماهير عليه، ولكنه قام بتعويض ذلك بتمريراته المميزة، لتتباين ردود الأفعال بين مدح وهجوم على النجم المصري في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبهذا الفوز انتزع ليفربول صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، متفوقا على نابولي الإيطالي بفارق نقطة، بعد تعادل الأخير (1-1) مع ريد بول سالزبورغ النمساوي.

المصدر: liverpoolecho.co.uk