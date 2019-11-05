ليفربول يخطف صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

اقتنص ليفربول صدارة المجموعة الخامسة، بفوزه على ضيفه جنك البلجيكي 2-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي ليفربول كل من الهولندي جورجينيو فينالدوم وأليكس أوكسليد تشامبرلين في الدقيقتين 14 و53 على الترتيب، فيما أحرز التنزاني مبوانا ساماتا هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 41 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، تصدر ليفربول المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، متفوقا على نابولي الإيطالي بفارق نقطة، بعد تعادل الأخير (1-1) مع ريد بول سالزبورغ النمساوي الذي بدوره بات برصيد 4 نقاط، فيما تجمد رصيد جنك عند نقطة يتيمة في المركز الرابع والأخير.

المصدر: sportbox