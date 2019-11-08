لامبارد مدرب الشهر في "البريميرليغ"

فاز المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر الفائت.

ووفقا للحساب الرسمي للبريميرليغ، فإن لامبارد توج بالجائزة، بعد أن نجح في قيادة فريقه لتحقيق 3 انتصارات على حساب نيوكاسل وبيرنلي وواتفورد.

The Barclays @PremierLeague Manager of the Month for October!



Congratulations, Frank! 🥇👏 pic.twitter.com/fu1IBFAoTq — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 8, 2019

وتنافس لامبارد على الجائزة، مع يورغن كلوب مدرب ليفربول، وبريندان رودجرز المدير الفني لليستر سيتي، وجراهام بوتر مدرب برايتون ودين سميث مدرب أستون فيلا.

👏 Frank Lampard 👏



The @ChelseaFC boss wins @BarclaysFooty Manager of the Month for a perfect October #PLAwardspic.twitter.com/j0RHTtkPk0 — Premier League (@premierleague) November 8, 2019

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وحصد كلوب جائزة أفضل مدرب في البريميرليغ عن شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

يذكر أن ليفربول يحتل حاليا صدارة الترتيب بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي حامل اللقب، بينما يأتي ليستر وتشيلسي في المركزين الثالث والرابع بنفس الرصيد (23 نقطة).

المصدر: وكالات