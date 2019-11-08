 
مباشر

لامبارد مدرب الشهر في "البريميرليغ"

الرياضة

لامبارد مدرب الشهر في
AFP Oli SCARFF
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/moqx

فاز المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر الفائت.

ووفقا للحساب الرسمي للبريميرليغ، فإن لامبارد توج بالجائزة، بعد أن نجح في قيادة فريقه لتحقيق 3 انتصارات على حساب نيوكاسل وبيرنلي وواتفورد.

وتنافس لامبارد على الجائزة، مع يورغن كلوب مدرب ليفربول، وبريندان رودجرز المدير الفني لليستر سيتي، وجراهام بوتر مدرب برايتون ودين سميث مدرب أستون فيلا.

إقرأ المزيد
صلاح: لا أهتم بتوقعات المشجعين (فيديو)
صلاح: لا أهتم بتوقعات المشجعين (فيديو)

وحصد كلوب جائزة أفضل مدرب في البريميرليغ عن شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

يذكر أن ليفربول يحتل حاليا صدارة الترتيب بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي حامل اللقب، بينما يأتي ليستر وتشيلسي في المركزين الثالث والرابع بنفس الرصيد (23 نقطة).

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا