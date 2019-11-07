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ماني يرد على اتهام غوارديولا له بالتمثيل

الرياضة

ماني يرد على اتهام غوارديولا له بالتمثيل
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رفض المهاجم السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، اتهامات الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي بشأن محاولته الادعاء والتمثيل من أجل الحصول على ركلات جزاء.

وقال ماني في لقاء صحفي، إن حكم مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي، الأحد المقبل، في الدوري الإنجليزي، سيضعه "تحت المجهر قليلا"، بسبب حديث غوارديولا عن "ادعاء السقوط".

وأضاف ماني: "أعتقد أن هذا ذكاء منه، للفت انتباه الحكم، لكني سألعب بأسلوبي كما أفعل دائما".

وأوضح المهاجم السنغالي أن هذه التصريحات لم تشغل باله كثيرا.

وختم بالقول: "لم ألتفت لما قاله لأنه جزء من كرة القدم، لو كان ادعاء السقوط سيمنحني ركلة جزاء سأفعل ذلك.. لم لا؟ لكن مدربي يورغن (كلوب) كان محقا، لا أدعي السقوط".

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وتحدث غوارديولا هذا الأسبوع عن أن ماني "يدعي السقوط في بعض الأحيان"، بعد حصوله على إنذار في الشوط الأول ضد أستون فيلا لهذا السبب، لكن مدرب سيتي تراجع عن تصريحاته بعد ذلك.

ويستضيف ليفربول المتصدر (31 نقطة) منافسه السيتي (25 نقطة) حامل اللقب، في قمة مباريات الجولة الـ12 من البريميرليغ.

المصدر:  وكالات

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