بالفيديو.. هدف "يثير" الأعصاب بعد 4 تسديدات

استعصت الكرة بشكل غريب على لاعبي توتنهام الإنجليزي في بداية مباراتهم أمام سرفينا زفيزدا الصربي ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ونظّم لاعبو توتنهام هجمة مرتدة بقيادة هاري كين، الذي أطلق تسديدة ارتطمت بالقائم الأيسر لحارس النادي الصربي، لتعود مرة أخرى للنجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، الذي سددها بقوة إلا أن المدافع كان لها بالمرصاد.

ووصلت الكرة مرة أخرى لهاري كين، الذي سددها بقدمه اليسرى، لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر، لتعود إلى الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو المتواجد داخل منطقة الجزاء، وأرسلها بتسديدة مباشرة في المقص الأيسر للحارس، معلنا تقدم توتنهام بالهدف الأول في الدقيقة 34.

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وعزز توتنهام نتيجة المباراة بثلاثة أهداف متتالية عبر مين سون بالدقيقتين (57)، و(61)، والدنماركي كريستيان إيركسن (85)، لينهي اللقاء برباعية نظيفة.

ورفع الفريق الإنجليزي رصيده إلى 7 نقاط في وصافة المجموعة الثانية خلف بايرن ميونخ الألماني.

المصدر: "تويتر"