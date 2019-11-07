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كريستيانو رونالدو يقع ضحية للغيرة

الرياضة

كريستيانو رونالدو يقع ضحية للغيرة
AFP CRISTINA QUICLER-globallookpress ©Andreas HÃ¼Bner
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تورط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع خطيبته جورجينا رودريغيز في موقف محرج أثناء حضورهما حفل قنوات MTV للموسيقى الأوروبية في مدينة إشبيلية.

وأثارت الممثلة البرتغالية ريتا بيريرا غضب جورجينا بعد ترحيبها الشديد برونالدو وحديثها الطويل معه، متجاهلة وجود خطيبته التي كانت تنتظر على بعد خطوات واكتفت بإلقاء التحية عليها .

ونقلت مجلة "LOOK" عن أحد الشهود الذين تواجدوا بالقرب من تلك الواقعة، قائلا: "كان الموقف مزعجا بالنسبة لجورجينا وغير مريح لرونالدو، الذي لم يتوقع  الترحيب المبالغ فيه من بيريرا أمام العديد من الحضور".

ورغم أن جورجينا اعتادت على مثل هذه المواقف التي تجمع رونالدو بالنجمات والنساء في مختلف المجالات، إلا أن تصرف الممثلة البرتغالية كان مبالغا به، في ظل أخبار قديمة تحدثت عن علاقة جمعت بين "صاروخ ماديرا" والممثلة الحسناء بين عامي 2008 و2010.

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وواصل الشاهد: "ريتا لم تحاول النظر إلى جورجينا وكأنها تتجاهل وجودها، واهتمت فقط بالترحيب برونالدو، واستمرت بالحديث معه لفترة طويلة، وفي نفس الوقت كانت نظرات جورجينا مليئة بالغضب".

ولم يجد رونالدو طريقة لإنهاء دردشته الطويلة مع  بيريرا إلا بالادعاء بأنه مرتبط بإجراء لقاء إعلامي مع صحيفة برتغالية برفقة خطيبته.

المصدر:msn.com

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