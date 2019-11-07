رونالدو يرفض مصافحة المدرب بعد تبديله.. وساري يفسر غضب "الدون"

شهدت مواجهة يوفنتوس الإيطالي أمام لوكوموتيف موسكو الروسي ضمن منافسات الجولة 4 من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لقطة مثيرة للجدل، بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومدربه.

وقبل نهاية المباراة بـ10 دقائق فقط وحين كانت النتيجة تشير إلى التعادل بنتيجة 1-1، قرر ماوريتسيو ساري المدير الفني للفريق الإيطالي إجراء تغييره الثالث، بإقحام الأرجنتيني باولو ديبالا، إلا أن المفاجأة كانت إخراج رونالدو.

وأظهر المهاجم البالغ 34 عاما عدم رضاه عن تبديله في المواجهة ولم يصافح مدربه الإيطالي، بل تحدث إليه ولوح بيده بطريقة غريبة وبدت عليه علامات الضيق قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء.

Sarri, DT de la Juventus, sacó a Cristiano Ronaldo al minuto 81 cuando el partido estaba 1-1 y el crack portugués estalló de la bronca.https://t.co/sh8FmULKtj — Diario Diez (@DiarioDiezHn) ٧ نوفمبر ٢٠١٩

لكن مدرب السيدة العجوز خرج ليبرر غضب رونالدو خلال تصريحاته بعد نهاية المباراة، حيث قال: "كريستيانو كان غاضبا لأنه لم يكن على ما يرام خلال الفترة الأخيرة، لقد عانى من ألم على مستوى الركبة، وهو ما أدى إلى حمل زائد على الأربطة".

"Não quis arriscar uma lesão". Sarri, técnico da Juventus, explicou a substituição de Cristiano Ronaldo contra o Lokomotiv. Entrevista exclusiva com nossa repórter @claalbuquerque. #CasaDaChampionspic.twitter.com/XmGkS0TlUC — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) ٧ نوفمبر ٢٠١٩

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وأضاف: "لقد كان عصبيا خلال فترة الاستراحة، ثم رأيت أنه قام بالركض سريعا، وحركته لم تعجبني، وقررت إخراجه لأنني كنت أخشى أن يؤذي نفسه".

وتمكن فريق "السيدة العجوز" من الفوز 2-1، ليضمن التأهل إلى دور الثاني، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 10 نقاط، بفارق 7 نقاط عن لوكوموتيف موسكو صاحب المركز الثالث.

المصدر: وكالات