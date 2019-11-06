بالفيديو.. أهداف مباراة لوكوموتيف ويوفنتوس

تجري حاليا مباراة لوكوموتيف موسكو الروسي وضيفه يوفنتوس الإيطالي، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح يوفنتوس باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الثالثة عن طريق الويلزي آرون رامزي الذي تابع الكرة في الشباك، عقب خطأ فادح من حارس أصحاب الأرض بعدما أخطأ في التعامل مع تسديدة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

Катастрофическая ошибка Гилерме после штрафного Криштиану. Так выглядит ночной кошмар Маринатоhttps://t.co/N79FVh5x3Q#ЛокоЮвеpic.twitter.com/ZDDgElUffB — Матч ТВ (@MatchTV) November 6, 2019

وعادل لأصحاب الأرض أليكسي ميرانتشوك في الدقيقة الـ12 من عمر اللقاء.

«Юве» второй матч не успевает за Миранчуком. Бонуччи смотрел футбол, пока Алексей сравнивал счет 👏👏👏https://t.co/3tAgL2XXGS#ЛокоЮвеpic.twitter.com/mTyCRJ8qnK — Матч ТВ (@MatchTV) November 6, 2019

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المصدر: sportbox