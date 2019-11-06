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بالفيديو.. أهداف مباراة لوكوموتيف ويوفنتوس

الرياضة

بالفيديو.. أهداف مباراة لوكوموتيف ويوفنتوس
AFP Dimitar DILKOFF
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تجري حاليا مباراة لوكوموتيف موسكو الروسي وضيفه يوفنتوس الإيطالي، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح يوفنتوس باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الثالثة عن طريق الويلزي آرون رامزي الذي تابع الكرة في الشباك، عقب خطأ فادح من حارس أصحاب الأرض بعدما أخطأ في التعامل مع تسديدة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعادل لأصحاب الأرض أليكسي ميرانتشوك في الدقيقة الـ12 من عمر اللقاء.

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المصدر: sportbox

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