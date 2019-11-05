أعلن ليفربول بطل أوروبا ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء، أنه سيواجه أستون فيلا في دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019.

وقال ليفربول عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إنه نتيجة لذلك، سيضطر النادي "لتكوين فريقين للعب في يومين متتاليين في قارتين مختلفتين، حيث سيشارك في قطر بفريق في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية، يوم 18 ديسمبر، مختلف تماما عن الفريق الذي سيواجه أستون فيلا على أرضه في دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية قبلها بيوم واحد".

Our #CarabaoCup quarter-final tie at @AVFCOfficial will take place on Tuesday 17th December. https://t.co/XyxwTy3wbB — Liverpool FC (@LFC) November 5, 2019

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ووجه ليفربول الشكر للجنة المنظمة لكأس رابطة الأندية الإنجليزية على جهودها لمناقشة مواعيد بديلة لمباراة أستون فيلا.

وأضاف متصدر الدوري الإنجليزي أنه يود أن "يغتنم هذه الفرصة للتأكيد على أنه بالرغم من أن هذا ليس السيناريو المثالي، إلا أنه تم التوصل لهذه النتيجة لعدم إيجاد توقيت مناسب لإقامة مباراة أستون فيلا دون المساس بجدول المسابقة نفسه أو فرض ضغوط غير ضرورية على الفريق".

وكان الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قد هدد بالانسحاب من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في حال عدم مراعاة الجدول المزدحم لفريقه خلال شهر ديسمبر.

المصدر: وكالات