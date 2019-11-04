"تنين ضخم ينفث النار" يجوب أجواء ملعب ديربي الدار البيضاء (فيديو وصور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات "تيفو" جماهير الوداد في ديربي مدينة الدار البيضاء المغربية ضد الرجاء في ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم.

Нереальное шоу от фанатов «Видада», которые вытащили на поле огромного дракона 🐉 pic.twitter.com/3C716xAubn — Sports.ru (@sportsru) November 3, 2019

وخطف "التيفو" الأنظار أكثر من المواجهة ونتيجتها، وهو عبارة عن مجسم "تنين" ضخم ينفث النار، وأرفق مشجعو الوداد عرضه بالألعاب النارية التي أشعلت الملعب في مشهد رائع.

👨‍🏫 As usual, free lessons at Mohammed V stadium

Is good to win in social media, but is difficult to win in the stands 💪

Thanks to our exceptional fans, you are the Winners 👏👏#DIMAWYDAD⚪🔴 pic.twitter.com/Dtq6hYAM7k — Wydad Athletic Club (@WACofficiel) November 2, 2019

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يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فيما ستقام مباراة الإياب في 23 نوفمبر الجاري.

المصدر: وكالات