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"تنين ضخم ينفث النار" يجوب أجواء ملعب ديربي الدار البيضاء (فيديو وصور)

الرياضة

championat/twitter
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات "تيفو" جماهير الوداد في ديربي مدينة الدار البيضاء المغربية ضد الرجاء في ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم.

وخطف "التيفو" الأنظار أكثر من المواجهة ونتيجتها، وهو عبارة عن مجسم "تنين" ضخم ينفث النار، وأرفق مشجعو الوداد عرضه بالألعاب النارية التي أشعلت الملعب في مشهد رائع.

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يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فيما ستقام مباراة الإياب في 23 نوفمبر الجاري.

المصدر: وكالات

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