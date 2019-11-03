فجرت صحيفة "ميرور" البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل حول، ريتا جوهال، زوجة الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن جوهال شوهدت جالسة في الـ23 من أغسطس الماضي مع الملاكم الأمريكي، ديونتاي وايلدر (34 عاما)، في ملهى ليلي يحظى بشعبية كبيرة بين لاعبي كرة القدم في مدينة مانشستر، و"كان هناك انسجام واضح بين الثنائي أثناء الأمسية" بحسب ما أفادت به مصادر للصحيفة.

Deontay Wilder accused of 'flirting' with Riyad Mahrez's wife leaving Man City man 'devastated' https://t.co/Ne6gfyxfcepic.twitter.com/PChJRXPgBK — Daily Mirror (@DailyMirror) November 3, 2019

وأضافت الصحيفة، أن محرز البالغ 28 عاما أصيب بصدمة كبيرة لدى سماعه بأن زوجته قضت أمسيتها على مائدة وايلدر في الملهى الليلي.

"You could see there was chemistry there and a real connection." https://t.co/QbgyGyJgse — Mirror Fighting (@MirrorFighting) November 3, 2019

كما أكدت الصحيفة أن محرز ملتزم بتعاليم ديانته الإسلامية ويمتنع عن شرب الكحول والدخول إلى الملاهي الليلية.

Manchester City’s Riyad Mahrez ‘devastated’ after Deontay Wilder flirted with wife Rita https://t.co/NncYNsZo5upic.twitter.com/wBHgzYWlXW — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 3, 2019

إقرأ المزيد

جدير بالذكر أن ريتا (25 عاما) بريطانية من أصل هندي، وتزوجها محرز في أغسطس عام 2015، وأنجبت منه ابنتين.

المصدر: mirror.co.uk