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صحيفة بريطانية: زوجة رياض محرز تسهر مع ملاكم أمريكي في ملهى ليلي (صور)

الرياضة

صحيفة بريطانية: زوجة رياض محرز تسهر مع ملاكم أمريكي في ملهى ليلي (صور)
Gettyimages.ru
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فجرت صحيفة "ميرور" البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل حول، ريتا جوهال، زوجة الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن جوهال شوهدت جالسة في الـ23 من أغسطس الماضي مع الملاكم الأمريكي، ديونتاي وايلدر (34 عاما)، في ملهى ليلي يحظى بشعبية كبيرة بين لاعبي كرة القدم في مدينة مانشستر، و"كان هناك انسجام واضح بين الثنائي أثناء الأمسية" بحسب ما أفادت به مصادر للصحيفة.

وأضافت الصحيفة، أن محرز البالغ 28 عاما أصيب بصدمة كبيرة لدى سماعه بأن زوجته قضت أمسيتها على مائدة وايلدر في الملهى الليلي.

كما أكدت الصحيفة أن محرز ملتزم بتعاليم ديانته الإسلامية ويمتنع عن شرب الكحول والدخول إلى الملاهي الليلية.

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جدير بالذكر أن ريتا (25 عاما) بريطانية من أصل هندي، وتزوجها محرز في أغسطس عام 2015، وأنجبت منه ابنتين.

المصدر: mirror.co.uk

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