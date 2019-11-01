عارضة الأزياء "روز" صاحبة الحركة "الخادشة" تعد بتكرارها

وعدت عارضة الأزياء الأمريكية، جوليا روز، التي قامت بحركة "خادشة" خلال مباراة ضمن الدوري الأمريكي للبيسبول للمحترفين "MLB"، بتكرار فعلتها رغم حرمانهما من حضور مباريات البطولة.

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وكشفت جوليا مع صديقتين لها عن صدورهن عند استعداد أحد اللاعبين لرمي الكرة، لكنه بدلا من ذلك خفض قبعته على عينيه وأدار وجهه خجلا من المشهد "الخادش للحياء" في المدرجات، وذلك خلال مباراة بين فريقي "واشنطن ناشونالز" و"هيوستن أستروس".

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن جوليا روز قولها: "لدينا شيء نحتفظ به من باب الاحتياط. بالتأكيد سنفعل ذلك في بعض الأحداث الرياضية. صراحة، لم نكن نريد إحراج اللاعب الذي كان يقوم برمي الكرة. حتى أننا لم نكن نعرف في أي وقت من عمر المباراة سنفعل ذلك".

وأوضحت عارضة الأزياء الأخرى، لورين سمر، التي كانت من بين الفتيات الثلاث اللاتي قمن بتلك الحركة "الخادشة للحياء"، بأن الهدف من ذلك هو مساعدة النساء المصابات بسرطان الثدي.

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وقالت لورين سمر (24 عاما) في "تغريدة" على موقع "تويتر": "للتوضيح، نعم عرفنا بأنه سيتم حظرنا، وكنت سأفعل ذلك من جديد. والأهم من ذلك، هو أن العائدات التي نحصل عليها من مجلة (Shagmag) ستذهب مباشرة إلى دفع الفواتير الطبية للنساء المصابات بسرطان الثدي".

وتسعى روز وسمر إلى لفت الانتباه لمكافحة سرطان الثدي، ولديهما عقد إعلاني مع مجلة "Shagmag" وتستخدمان العائدات لمساعدة النساء المصابات بهذا المرض.

المصدر: وكالات