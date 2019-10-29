حركة "خادشة" تحرم فتاتين من حضور مباريات "للبيسبول"

قررت إدارة الدوري الأمريكي للبيسبول للمحترفين "MLB" والشبكة التي تبث مبارياته، حرمان فتاتين من حضور منافسات الدوري مدى الحياة، بسبب حركة "خادشة" خلال إحدى المباريات.

وقامت مشجعتان بالكشف عن صدريهما عند استعداد أحد اللاعبين لرمي الكرة، لكنه بدلا من ذلك خفض قبعته على عينيه وأدار وجهه خجلا من المشهد "الخادش للحياء" في المدرجات، وذلك خلال مباراة بين فريقي "واشنطن ناشونالز" و"هيوستن أستروس"،

ونشرت إحدى الفتاتين وتدعى جوليا روز عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" نسخة من نص قرار الحظر عليها وعلى صديقتها من حضور مباريات البيسبول ضمن دوري "MLB".

وتبلغ جوليا من العمر 25 عاما، بينما تبلغ صديقتها من العمر 24 عاما واسمها المستعار هو لورا سمير، وكانت تعمل في مجال الـ "بلاي بوي".

المصدر: وكالات