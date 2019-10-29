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عارضة أزياء تبرر قيامها بحركة "خادشة" لهدف نبيل

الرياضة

عارضة أزياء تبرر قيامها بحركة
@JuliaRose_33
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أوضحت عارضة الأزياء، لورين سمر، سبب قيامها بحركة "خادشة" تعرضت على إثرها لعقوبة الحظر من حضور مباريات الدوري الأمريكي للبيسبول للمحترفين "MLB"، مدى الحياة.

وكشفت لورين وصديقتها جوليا روز عن صدريهما خلال مباراة للبيسبول، وظهر على ملابسهما شعار مجلة (Shagmag)، بغرض الترويج لها.

وقالت لورين سمر (24 عاما) في "تغريدة" على موقع "تويتر": "للتوضيح، نعم عرفنا بأنه سيتم حظرنا، وكنت سأفعل من جديد. والأهم من ذلك، هو أن العائدات التي نحصل عليها من مجلة (Shagmag) ستذهب مباشرة إلى دفع الفواتير الطبية للنساء المصابات بسرطان الثدي".

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ونشرت الفتاة الأخرى جوليا روز (25 عاما) عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، في وقت سابق، نسخة من نص قرار الحظر عليها وعلى صديقتها من حضور مباريات البيسبول ضمن دوري "MLB".

المصدر: وكالات

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